Calciomercato Juventus, via a gennaio | Vuole la Premier!

Continua la querelle per trovare una squadra a Khedira, in assenza di volontà di svincolarsi

A gennaio la Juventus dovrà risolvere la situazione legata a due giocatori rimasti in rosa: si tratta di Alex Sandro e Sami Khedira, con il primo che potrebbe essere ceduto per un buon tesoretto da reinvestire sul mercato e il secondo che, invece, sin da quest’estate è fuori dai piani tattici di Andrea Pirlo, ma non accetta la risoluzione del contratto. L’alternativa, per poter arrivare a separarsi dal centrocampista tedesco, sarebbe quella di cederlo a un prezzo molto contenuto se non addirittura regalarlo a qualche club che possa giovare della sua presenza in rosa.

Calciomercato Juventus, centrocampista pronto a liberarsi

L’ex Real Madrid ha dichiarato di essere incuriosito dalla possibilità di un’esperienza in Premier League e per questo motivo potrebbe decidere di guardare con attenzione all’Inghilterra. La Juventus lo avrebbe proposto all’Everton di Carlo Ancelotti, che lo aveva già allenato al Real Madrid dal 2013 al 2015 e potrebbe ben accettare di riaverlo in squadra per restare ancorato alla parte sinistra della classifica. L’obiettivo della Vecchia Signora resta quello di sgravarsi dello stipendio di Khedira e a gennaio verrà fatto un ennesimo tentativo.

