Calciomercato Juventus, Khedira rifiutato | “Invenzione degli agenti”

Per far spazio ai nuovi innesti, prosegue il lavoro di sfoltimento della rosa da parte della Juventus. Tra i partenti anche Sami Khedira, la cui cessione non appare però di facile realizzazione.

Continua il ‘restyling’ della Juventus in vista della prossima stagione. Con l’arrivo in panchina di Andrea Pirlo, la società bianconera ha avviato una profonda rinnovazione della rosa. Abbassamento dell’età media e degli ingaggi sono i principali capisaldi per la nuova Juve di Pirlo.

Uno dei principali reparti da rifondare per i Campioni d’Italia è sicuramente il centrocampo, fortemente criticato dai tifosi e dagli addetti ai lavori nella passata stagione. L’addio di Pjanic e Matuidi, e i successivi arrivi di Arthur e McKennie sono il netto segnale delle strategie intraprese dalla Juventus per rivitalizzare l’ambiente e puntare a nuovi trofei. Tra gli esuberi rimasti, la situazione più delicata da risolvere per i bianconeri riguarda Sami Khedira.

Calciomercato Juventus, Khedira in uscita. Lo Zenit, smentisce categoricamente l’interesse per il centrocampista

Per Sami Khedira il futuro alla Juventus appare dunque più incerto che mai. Le ultime stagioni, condizionate da numerosi infortuni, hanno portato la dirigenza bianconera a voler cedere prima della scadenza naturale del contratto (2021), il centrocampista tedesco. A complicare la sua uscita, il pesante ingaggio dell’ex Bayern Monaco.

Le uniche offerte arrivate sul tavolo della Juventus per Khedira sono giunte dagli Emirati Arabi e dalla MLS, pronti a garantire i circa 6 milioni di euro di stipendio percepiti dal giocatore di origini turche. Khedira non è mai apparso convinto da tale destinazioni, desideroso di proseguire la sua carriera ‘nel calcio che conta’.

Recenti indiscrezioni dalla Russia hanno fatto trapelare nei giorni scorsi un sondaggio dello Zenit San Pietroburgo per il centrocampista della Juventus. A spegnere però sul nascere queste voci, ci ha pensato direttamente il direttore generale del club russo, Alexander Medvedev, che ha smentito l’esistenza di qualsiasi trattativa per il centrocampista della Juventus: “Non voglio nemmeno commentare questo interesse. su Khedira solo voci messe in giro dagli agenti” è la dichiarazione netta a ‘Chempionat’. Si complica dunque, la cessione di Khedira da parte della Juventus.

