Calciomercato Milan, nuovo affare da Madrid | Chiesto il bomber!

L’asse Milano-Madrid rimane uno dei più caldi del mercato attuale. I rossoneri sono pronti a concludere l’affare che porterà in Serie A Brahim Diaz in prestito secco: una nuova freccia per l’arsenale offensivo di Stefano Pioli. Gli affari fra Milan e Real Madrid per la prossima stagione, però, potrebbero non limitarsi al trequartista classe ’99. Gli uomini di mercato rossoneri, infatti, avrebbero chiesto alle ‘Merengues’ anche il prestito secco di un attaccante: l’obiettivo è quello di dare un’alternativa ad Ibrahimovic al tecnico emiliano.

Calciomercato Milan, non solo Brahim Diaz | Chiesto anche Jovic in prestito!

Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, il Milan avrebbe chiesto al Real Madrid il prestito secco di Luka Jovic. L’attaccante serbo non è riuscito a ripetere quanto di buono aveva fatto vedere in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht Francoforte e potrebbe cambiare aria in estate. Le ‘Merengues’, infatti, non sono rimaste soddisfatte dell’apporto di Jovic e potrebbero disfarsene già in questa sessione di mercato.

Per il Milan, invece, l’attaccante serbo potrebbe essere un’ottima opportunità. Jovic arriverebbe in Italia con la voglia di ribaltare il mondo, scacciando via le brutte sensazioni dell’ultima stagione: il Real Madrid potrebbe aprire anche al prestito, non avendo ancora ricevuto offerte per il trasferimento in via definitiva. Dalla capitale iberica potrebbero arrivare due colpi per il Milan: oltre a Brahim Diaz potrebbe arrivare anche Luka Jovic.

