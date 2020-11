Calciomercato, Juventus beffata | Sfuma il ritorno: i dettagli

Non giungono buone notizie dalla Spagna per il calciomercato della Juventus: bianconeri beffati, niente ritorno a gennaio

In attesa di scendere in campo questa sera contro il Cagliari, a tenere banco in casa Juventus è il prossimo calciomercato invernale. Brutte notizie per la dirigenza torinese: sta per sfumare il colpo in attacco, le ultime dalla Spagna.

Calciomercato, il bomber ha deciso: addio Juventus

Accostato con insistenza anche nell’ultima sessione estiva di mercato, la Juventus è costretta a dire addio al ritorno di Moise Kean. Il giovane attaccante sta stupendo tutti a Parigi (5 reti in 8 presenze) con la società di Al-Khelaifi che farà di tutto per acquistarlo a titolo definitivo dall’Everton.

Secondo ‘Don Balon’, il giocatore ha già espresso la volontà di rimanere sotto la Tour Eiffel, con il feeling con Neymar che cresce gara dopo gara. Non sarà semplice per i francesi, che hanno in mente di offrire 30 milioni arrivando a proporre anche Icardi pur di ottenere il cartellino di Kean.

Vista la ferma volontà di Ancelotti di puntare sul classe 2000, sarà davvero complesso rivedere Kean vestire la maglia della Juventus: il piano di Paratici è destinato a sfumare.

