Calciomercato Juventus, addio Khedira | Mourinho arriva in ‘soccorso’

La Juventus è pronta a recitare un ruolo da protagonista sul prossimo calciomercato e non solo per le operazioni in entrata. Occhio all’imminente uscita di Khedira con l’aiuto di Mourinho

La rivoluzione di Andrea Pirlo nel centrocampo della Juventus va avanti. Un calciatore, in ogni caso, non è mai entrato nelle gerarchie del tecnico bianconero: Sami Khedira. Il mediano ex Real Madrid è ormai un separato in casa bianconera. Negli scorsi mesi, il calciatore ha parlato con il club per la risoluzione del contratto, ma non si è mai arrivati concretamente all’addio. Ora, però, secondo quanto riporta ‘Todo Fichajes’, l’accordo sembra ormai imminente.

Calciomercato Juventus: addio Khedira, ci pensa Mourinho

Il futuro del mediano sarà dunque con ogni probabilità lontano dalla Juventus. Il centrocampista ha dichiarato di recente di essere attratto dall’esperienza in Premier League. E proprio nel campionato inglese potrebbe accoglierlo José Mourinho. Il tecnico lo conosce bene ed è un suo estimatore: il Tottenham è balzato in prima fila nella corsa al tedesco. Gli Spurs stanno anche parlando con la Juventus per aiutare a chiudere il rapporto con il tedesco e avere il via libera per gennaio. Strada tracciata dunque per il centrocampista.

