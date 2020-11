Calciomercato Inter, la nuova proprietà vuole Conte | I dettagli

Cambio alla guida del Newcastle: lo richiede la nuova proprietà, pronta a spese folli

Il Newcastle è ancora in cerca di un nuovo possibile acquirente. Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, la società sarebbe in trattativa con un consorzio saudita, che in caso di approdo in Premier League vorrebbe subito ripartire con un piglio diverso rispetto a quanto ottenuto fino a ora in stagione: con appena 11 punti in 9 gare, infatti, il Newcastle si trova ben distante dalle posizioni che contano nel campionato inglese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna: maxi offerta per il big | I dettagli

Calciomercato, la nuova proprietà vuole Conte

La nuova proprietà ripartirebbe da un allenatore in grado di far fare il salto di qualità alla squadra, come avvenuto d’altronde per l’Everton con l’arrivo di Carlo Ancelotti: si parla di Rafa Benitez, per il quale sarebbe un ritorno graditissimo alla piazza, oppure anche di Antonio Conte, che dopo l’esperienza al Chelsea potrebbe replicare la sua avventura in Inghilterra e farlo con un progetto nuovo nel quale potrebbe assumere il ruolo di plenipotenziario.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, irrompe il Milan | Affare a gennaio: cifre e dettagli