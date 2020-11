Calciomercato Inter, irrompe il Milan | Affare a gennaio: cifre e dettagli

Il Milan, dopo l’infortunio di Ibrahimovic, va a caccia di un rinforzo di spessore: è sfida all’Inter, i dettagli



Il duello tra Milan ed Inter dal campo potrebbe ben presto spostarsi in sede di calciomercato. In tal senso, la società di Via Aldo Rossi si sarebbe inserita nella corsa ad un vecchio obiettivo di Antonio Conte. È testa a testa tra rossoneri e nerazzurri: possibile proposta già a gennaio.

Calciomercato duello Inter-Milan per il bomber

Il Milan lavora ad un colpo di spessore per completare il reparto avanzato di Pioli che sarà orfano di Ibrahimovic nelle prossime settimane. Occhi in Premier League dove il profilo di Olivier Giroud rimane tra i preferiti di Maldini.

I rossoneri potrebbero offrire in vista di gennaio 5 milioni di euro per l’attaccante francese, in scadenza la prossima estate con il Chelsea. Proprio il club di Abramovic risponderebbe al club di via Aldo Rossi richiedendo un’opzione per l’acquisto di Ismael Bennacer a giugno 2021.

I rossoneri, dunque, sfidano l’Inter nella corsa alla punta transalpina che fino ad ora agli ordini di Lampard ha collezionato 7 presenze e 1 gol in 157′ in campo.

