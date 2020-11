Calciomercato Milan, scambio con il Napoli | Conti porta il rinforzo

Milan e Napoli sarà una sfida importante anche per quanto riguarda il calciomercato: possibile operazione tra i due club della Serie A

Maldini (Getty Images)Il Milan pensa già al futuro. La società rossonera è tornata alla ribalta in campo e fuori con operazioni importanti dal punto di vista del calciomercato. Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha cambiato completamente la mentalità della compagine guidata da Stefano Pioli, che non sarà al San Paolo per il big-match contro il Napoli.

Calciomercato Milan, addio Conti: scambio in vista

Il Milan potrebbe così proporre uno scambio al Napoli in occasione della sfida entusiasmante in Serie A. Il terzino rossonero Conti sarebbe sul punto di cambiare aria per tornare protagonista dopo l’exploit all’Atalanta e i vari infortuni che lo hanno martoriato negli ultimi anni.

Il profilo interessante alla società rossonera è quello di Faouzi Ghoulam, che non sta attraversando un ottimo periodo di forma vivendo, per certi versi, la stessa situazione del suo collega del Milan. Un potenziale scambio che potrebbe così accontentare tutte le parti coinvolte: la sfida del San Paolo sarebbe importante per discutere anche dei potenziali colpi futuri.

I prossimi mesi saranno ricchi di colpi di scena con Milan e Napoli protagonista anche fuori dal campo.

