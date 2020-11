Calciomercato, beffa Milan e Inter | 30 milioni!

Cattive notizie per uno dei principali obiettivi di Milan ed Inter in vista di gennaio: il top club prepara l’offerta

Una sfida a distanza con il Milan di Pioli in vetta alla Serie A a +5 dalla squadra di Conte. Inter e Milan, però, rischiano di avere in comune un’inattesa beffa nella prossima sessione di calciomercato. Il top club si fa avanti per il difensore: sorpasso e colpo a gennaio.

Calciomercato Milan e Inter, sfuma il difensore: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Barcellona sarebbe pronto a farsi avanti per il difensore beffando Milan ed Inter. Il portale spagnolo sottolinea come Koeman abbia messo in cima alla lista per gennaio Nikola Milenkovic, tallonato da Maldini e Marotta sin dalla scorsa estate.

Il centrale della Fiorentina è però valutato tanto: almeno 30 milioni di euro. I catalani intendono ricercare uno sconto, pagando in magari più tranche per l’acquisto di Milenkovic il prossimo gennaio.

Il 23enne di Belgrado, con la maglia viola, ha in questa stagione collezionato 9 presenze con 1 rete ed 1 assist vincente: futuro lontano da Milano, il Barcellona chiama Milenkovic.

