Calciomercato Inter, Conte traballa: un nome torna in corsa | Le cifre

L’Inter non sta vivendo un momento positivo e la panchina di Antonio Conte inizia a traballare. Un nome sta tornando in corsa: di seguito le ultime novità e le cifre

La brutta sconfitta contro il Real Madrid sembra aver lasciato il segno in casa Inter. Lo 0-2 è stato pesante, non tanto nelle proporzioni del risultato, ma soprattutto a causa di una prestazione che ha lasciato attoniti i tifosi e che non ha mai dato la sensazione di vedere la Beneamata in partita. Le polemiche negli ultimi giorni di certo non sono mancate e c’è già chi mette in dubbio chi siederà sulla panchina nerazzurra.

Calciomercato Inter, nuovo nome per la panchina dopo Conte

E’ così che Mauricio Pochettino sembra tornato prepotentemente in corsa per la panchina dell’Inter. L’allenatore ha fatto molto bene al Tottenham nelle scorse stagioni ed è un nome che piace ai nerazzurri. Per lui, però, servirebbe un investimento importante da parte della Beneamata. Si parla di 10 milioni netti a stagione per 4 anni; uno sforzo economico di 56 milioni totali, considerando il decreto crescita. Massimiliano Allegri, in ogni caso, resta in pole position in caso di addio di Conte nelle prossime settimane.

