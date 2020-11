Calciomercato, notte fonda Inter | “Conte tradito!”

L’Inter non sta vivendo un momento in particolare e ci sono due calciatori in particolare che stanno ‘tradendo’ Conte

È un momento difficile per Antonio Conte, che non sta andando benissimo in questi primi mesi di stagione e rischia seriamente di uscire subito dalla Champions League e non passare i gironi per il secondo anno di fila. Giulio Mola, giornalista de ‘Il Giorno’, ha parlato ai microfoni di Top Calcio 24. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho visto esporsi il capitano e Conte, vorrei vedere la società. Non solo Marotta, ma anche il presidente, mi sarei aspettato di rivederlo in Italia. L’opzione Allegri non ha senso e credo sia abbastanza saggio da capire che prendere una squadra con un piede e mezzo fuori dalla Champions, e tante altre situazioni in ballo, non è la cosa migliore da fare. Anche a me risulta che Conte abbia saputo di contatti con altri allenatore e non l’abbia presa bene”.

Calciomercato Inter, Musumarra: “Vidal e Kolarov i traditori di Conte”

Anche il giornalista Alfio Musumarra, intervenuto ai microfoni di Top Calcio 24, ha detto la sua su Antonio Conte svelando anche un particolare non indifferente. Queste le sue parole: “Sostituire Conte? Da quello che sappiamo noi, ci hanno pensato in estate, prima dell’incontro di Villa Bellini”.

Sulle prestazioni: “Non so cosa accadrà da qui in avanti, ma questa rosa è sempre stata considerata più forte di quello che è realmente. I primi ‘traditori’, ad oggi, si sono rivelati i suoi uomini di fiducia, Vidal e Kolarov“.

I due sono stati cercati fortemente da Antonio Conte e fin qui hanno sicuramente deluso le attese, non aiutando l’Inter in questo avvio di stagione.

