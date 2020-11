Calciomercato Milan, doppio sacrificio | Ecco l’erede di Ibrahimovic!

Il Milan pianifica già il post Ibrahimovic: Maldini punta il bomber, doppia cessione e super offerta per l’attaccante

L’infortunio di Ibrahimovic complica di certo i piani in casa Milan, dopo la bella vittoria sul Napoli. In attesa che il calciomercato invernale riapra tra poco più di un mese, Maldini e Massara studiano un super colpo per la prossima estate. Pronto un doppio sacrificio per l’erede del gigante di Malmoe.

Calciomercato Milan, sogno per l’attacco: cifre e dettagli

Nonostante lo straordinario momento di forma di Zlatan Ibrahimovic, in quel di Milanello si lavora già per quello che in futuro potrebbe essere l’erede dello svedese. Il nome caldo dopo diversi mesi di corteggiamento può tornare ad essere quello di Andrea Belotti. L’attaccante del Torino, tifoso rossonero sin dall’infanzia, è in cima alla lista di Maldini per giugno. Cairo chiede non meno di 55-60 milioni per lasciar partire il ‘Gallo’.

Ecco dunque che i dirigenti milanisti hanno intenzione di sacrificare due pedine di Pioli per limitare i costi. In primis la cessione di Rafael Leao, valutato 30 milioni e da tempo accostato alle uscite. Maldini pensa anche all’addio dopo un solo anno di Sandro Tonali. Cessione in prestito oneroso per l’ex Brescia a 10 milioni di euro più 18 per l’eventuale diritto di riscatto.

Il Milan, tuttavia, si riserverebbe un controriscatto da esercitare entro due anni a 30 milioni di euro. Situazione in divenire, dunque: il Milan sogna il colpo Belotti, l’addio di Leao e Tonali per l’acquisto del bomber granata.

