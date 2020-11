Calciomercato Milan, Tonali via in prestito | Scambio all’estero

Non molto positiva finora l’esperienza di Sandro Tonali al Milan. La dirigenza rossonera sta pensando di cedere l’ex Brescia in uno scambio all’estero

Quando un club decide di puntare su un progetto basato sull’acquisto di calciatori molto giovani, può capitare che le cose non vadano come previsto. E’ il caso del Milan, che ha puntato su parecchi talenti in erba e su qualche veterano, come Kjaer e Ibrahimovic. Uno di questi giovani, Sandro Tonali, non si è adatto a dovere alla realtà rossonera. Il suo arrivo ha avuto un impatto mediatico molto alto, mentre il suo impiego in campo ha lasciato poche tracce.

Milan, addio di Tonali: scambio in Portogallo

L’arrivo di Tonali dal Brescia è costato al Milan un totale di circa 35 milioni di euro -tra prestito, riscatto e bonus-, più una percentuale sulla futura rivendita. Il centrocampista ’00, però, sta faticando molto alla corte di Pioli dopo il grande salto. Ecco perché, nonostante la spesa molto alta per il suo acquisto, Tonali non ha assicurato il ‘posto fisso’ nella rosa del proprio allenatore.

Un rendimento che porta inevitabilmente a riflettere Maldini e gli altri dirigenti, che stanno pensando di lasciar partire Tonali in prestito in Portogallo. La Liga NOS è un campionato più tranquillo della Serie A, nonostante ci siano delle squadre molto importanti come Porto e Benfica. Ed è proprio quest’ultima che potrebbe far crescere Tonali in uno scambio di prestiti che porterebbe a Milano Julian Weigl, ex Borussia Dortmund, che sta trovando pochissimo spazio con Jorge Jesus.

