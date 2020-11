Juventus-Napoli, nuova sentenza UFFICIALE | Tutti i dettagli

C’era grande attesa nella giornata di oggi per la sentenza di Juventus-Napoli. La partita valida in programma a inizio ottobre era stata assegnata a tavolino al club bianconero

Juventus e Napoli non si sono sfidate sul campo, ma ora il dibattito è aperto nelle aule di Tribunale. La partita era terminata con il punteggio di 3-0, infatti, dopo che il club partenopeo non si era presentato a Torino. Decisivo era stato il blocco dell’Asl a seguito di diverse positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra campano. Oggi, dopo più di un mese di attesa e polemiche, è ora della sentenza ufficiale.

Juventus-Napoli 3-0: ecco la sentenza ufficiale

La questione tra competenza territoriale e i passaggi legislativi è diventata decisamente complicata ed è destinata a fare giurisprudenza. Il Napoli non ha alcuna intenzione di accettare il 3-0 a tavolino e ha provato diverse linee difensive, dibattute nel pomeriggio di oggi. Di seguito la nuova sentenza: “La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus”.

