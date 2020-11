Calciomercato, la Juventus tra de Paul e Locatelli | Chi scegliere e i motivi

La Juventus sembra intenzionata a investire sul calciomercato, in modo da rinforzare in maniera significativa il centrocampo. Rodrigo de Paul e Manuel Locatelli in lizza

La Juventus vuole un grande colpo a centrocampo e potrebbe guardare in Italia per mettere a disposizione di Andrea Pirlo un calciatore di qualità in quella zona di campo. I bianconeri seguono da diversi mesi Rodrigo de Paul e Manuel Locatelli. Il centrocampista dell’Udinese sta confermando le sue grandi qualità, mentre l’ex Milan sta esplodendo al Sassuolo. Chi dovrebbero scegliere i bianconeri?

Calciomercato Juventus, de Paul e Locatelli nel mirino: chi scegliere

Se si analizzano le qualità dei due centrocampisti, certamente non si può non pensare alla duttilità. L’argentino ha mostrato a Udine di potersi disimpegnare al meglio sia da mezzala che da trequartista puro, ma potenzialmente anche come falso esterno in un 4-2-3-1. Un ventaglio di opzioni importante per un tecnico eclettico come Andrea Pirlo. Allo stesso tempo, l’ex Valencia vanta rispetto a Locatelli un’esperienza internazionale superiore, maturata con la maglia dell’Argentina. In casa bianconera va anche considerata la situazione di Aaron Ramsey: spesso infortunato, il gallese ha un ingaggio pesante da circa 7-7,5 milioni netti e potrebbe essere ceduto, con il benestare del tecnico bianconero pronto a scaricarlo, per circa 22-23 milioni. L’argentino potrebbe essere il suo sostituto ideale sulla trequarti. Infine, la Juventus potrebbe valutare i costi differenti: se per l’ex Milan servirebbero 40 milioni, per il calciatore dell’Udinese potrebbero bastarne 30.

