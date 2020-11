Calciomercato Juventus, retroscena Sergio Ramos | C’entra Ronaldo!

Retroscena riguardo Sergio Ramos svelato dalla Spagna: c’entra Cristiano Ronaldo, acquistato dalla Juventus nell’estate del 2018

La Juventus resta molto interessata a Sergio Ramos. La situazione del difensore centrale del Real Madrid è ancora tutta da risolvere, visto le grane per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021. Con Florentino Perez non è ancora stato trovato l’accordo e il capitano delle Merengues si sta guardando intorno per una nuova esperienza. Su di lui c’è anche il Paris Saint-Germain, ma il presidente del Real non sembra molto preoccupato della sua partenza.

Juventus, il retroscena legato a Sergio Ramos

Il giornalista spagnolo Pipi Estrada, ai microfoni di ‘Chiringuito TV‘, ha svelato un retroscena legato a Sergio Ramos. Florentino Perez avrebbe dichiarato: “Se n’è andato anche Cristiano Ronaldo e non è successo nulla“. Una frase forte, che dimostra il pensiero del presidente del Real Madrid sulla partenza del ‘Gran Capitan‘.

Sergio Ramos paragonato dunque a Cristiano Ronaldo, parole che fanno capire l’intenzione del Real Madrid. La Juventus, consapevole di tutto ciò, attende il momento giusto e valuta attentamente la situazione.

