Calciomercato Inter, assalto all’esterno | Sensi ‘merce’ di scambio

Conte è in cerca di un esterno sinistro: la Juventus insegue lo stesso obiettivo

Nonostante un mercato focalizzato prettamente sugli esterni, grazie all’arrivo di Hakimi, di Darmian e di Kolarov, Antonio Conte continua a spingere per poter avere un innesto sulla corsia sinistra, di maggior spinta e con meno caratteristiche difensive. Vista anche la penuria nel ruolo, a causa della non giovanissima età di Ashley Young e dell’adattamento di Ivan Perisic in una posizione non naturale, sarà fondamentale tornare sul mercato già a gennaio.

Calciomercato Inter, corsa a due per l’esterno

Un nome che piace molto all’Inter è quello di Robin Gosens, lo scorso anno tra i migliori esterni del panorama europeo e quest’anno in attesa di confermarsi sugli stessi livelli, infortuni permettendo. Per cercare di abbattere il costo del cartellino Marotta potrebbe lavorare proponendo uno scambio di cartellini che preveda l’inserimento sul piatto delle offerte di Stefano Sensi, centrocampista che potrebbe tornare utile alle necessità tattiche di Gasperini.

Entrambi i giocatori hanno attualmente la stessa valutazione, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Da vincere, però, c’è la difficile concorrenza della Juventus, che con la possibile cessione di Alex Sandro avrà bisogno di tornare sul mercato allo stesso modo dei nerazzurri, potenziando la corsia sinistra con l’innesto del tedesco. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto la cifra richiesta dell’Atalanta, così da permettere agli orobici di monetizzare l’affare.

