Calciomercato Juventus, il consiglio di Ronaldo a Mendes | Assalto al big

La Juventus potrebbe pensare ad un nuovo colpo in entrata grazie al consiglio di Cristiano Ronaldo: Jorge Mendes avvisato, assalto totale!

La Juventus pensa al futuro cercando di innalzare il tasso tecnico della compagine guidata da Andrea Pirlo. La dirigenza bianconera sarebbe già al lavoro per trovare acquisti di assoluto valore, anche su consiglio dello stesso campione portoghese, Cristiano Ronaldo, attraverso il suo noto procuratore lusitano, Jorge Mendes.

Calciomercato Juventus, Ruben Neves il colpo su consiglio di CR7

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Cristiano Ronaldo avrebbe pensato proprio al centrocampista del Wolverhampton Ruben Neves. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro con lo stesso potente agente, Mendes, che potrebbe essere la chiave per l’acquisto dell’ex Porto.

I prossimi mesi saranno così decisivi per la Juventus, sempre al lavoro per regalare acquisti di livello assoluto ad Andrea Pirlo. L’obiettivo del campione portoghese è quello di trionfare in campo europeo con la casacca bianconera prima del suo addio definitivo.

Un colpo davvero suggestivo per rinforzare il centrocampo bianconero con un giocatore totale.

