Sassuolo-Inter, Conte contro tutti | Dichiarazioni al tritolo contro la società

Al termine di Sassuolo-Inter non si contiene Antonio Conte, che sferra diversi attacchi alla società nerazzurra

L’Inter batte il Sassuolo 0-3 nell’anticipo delle 18 di Serie A. Vittoria che regala ad Antonio Conte il secondo posto in classifica e tante certezze in più per il proseguo della stagione. Al termine della partita però il tecnico nerazzurro non si trattiene e sferra numerosi attacchi alla società.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, scambio con l’ex Serie A: si può | Ecco perchè

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, UFFICIALE: ds licenziato | Il comunicato

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, super scambio Inter-Napoli | I dettagli

Sassuolo-Inter, Conte incontenibile: bordate contro la società nel post partita

Torna a criticare la società Antonio Conte nonostante la sontuosa vittoria della sua Inter contro il Sassuolo, al quale rifila tre gol. Il tecnico nerazzurro nel post partita va all’attacco della società ed ai microfoni di ‘Sky’ dichiara: “Faccio i complimenti ai miei giocatori perché nell’Inter non è mai facile. Qui non si vede l’ora di buttare negatività, ma dobbiamo pensare a lavorare, anche se questo accanimento non permette ai giocatori di rendere al meglio e c’è qualcuno che non vede l’ora di buttare non dico cosa”.

Poi continua: “Non trovo sia giusto che sempre giocatori ed allenatore ad essere attaccati nelle situazioni difficili. Nei momenti difficili dovremmo remare tutti nella stessa direzione e spero che siamo tutti sulla stessa barca”.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, l’agente ‘avvisa’ Inter e Milan | Arriva l’annuncio!