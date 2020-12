Nations League, decisa l’avversaria dell’Italia | Ecco date e stadi

Sarà la Spagna a contendersi l’accesso alla finale di Nations League con l’Italia: gli azzurri sono stati sorteggiati per giocare a Milano, allo stadio di San Siro, la semifinale del torneo, che si terrà il 6 ottobre 2021. Dall’altro lato, invece, Belgio e Francia si sfideranno per determinare chi, poi, il 10 ottobre, si sfiderà per la vittoria finale. Sempre nello stesso giorno si terrà la finale per il terzo e quarto posto.

6 ottobre, Italia-Spagna (Milano)

7 ottobre, Belgio-Francia (Torino)

10 ottobre, finale per il terzo posto e per il primo posto

