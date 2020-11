Italia, UFFICIALE il nuovo ranking Fifa | La posizione degli azzurri

Pubblicato il Ranking Fifa che dà buone notizie all’Italia e a Roberto Mancini

Le vittorie con l’Estonia in amichevole e con Polonia e Bosnia Erzegovina in Nations League assicurano all’Italia il decimo posto nel Ranking FIFA, un risultato che permette agli azzurri di tornare nella top ten dopo quattro anni e mezzo l’ultima volta e dopo la mancata qualificazione agli scorsi mondiali. Sesta tra le nazionali europee, preceduta da Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo e Spagna, la squadra di Roberto Mancini sarà testa di serie al sorteggio per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022 in programma a Zurigo il prossimo 7 dicembre.

Le prime 10 posizioni del Ranking FIFA

1) Belgio 1780 punti (-)

2) Francia 1755 punti (-)

3) Brasile 1743 punti (-)

4) Inghilterra 1670 punti (-)

5) Portogallo 1662 punti (-)

6) Spagna 1645 punti (-)

7) Argentina 1642 punti (+1)

8) Uruguay 1639 punti (-1)

9) Messico 1632 punti (+2)

10) ITALIA 1625 punti (+2)

