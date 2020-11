Calciomercato Milan, è fatta per il colpo a zero | I dettagli

Il Milan ha acquistato un calciatore offensivo a parametro zero: i dettagli dell’operazione condotta da Paolo Maldini

Nonostante la stagione sia nel pieno del suo svolgimento, il Milan resta molto attivo sul mercato. Paolo Maldini ha voglia di alzare il livello qualitativo della rosa di Stefano Pioli, che ieri sera ha raccolto un punto sul campo del Lille in Europa League. Domenica ci sarà la sfida alla Fiorentina senza Ibrahimovic e i rossoneri hanno bisogno di una vittoria per continuare a essere primi. Il club, però, pare che abbia già piazzato il primo colpo di mercato.

Calciomercato Milan, colpo a zero dalla Francia

Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, il colpo a zero che ha piazzato il Milan è Florian Thauvin. Trequartista del Marsiglia, il francese ha il contratto in scadenza nel 2021 e desidera lasciare l’Olympique per andare via da svincolato. Il Milan è da tempo interessato al giocatore e ha già avanzato la sua offerta, che sarebbe stata accettata dal giocatore.

Thauvin firmerà con il Milan un quadriennale da tre milioni di euro a stagione. Maldini si assicura un calciatore molto bravo nel pieno della sua maturità calcistica -classe ’93-, che darà una grossa mano alla fase offensiva di Stefano Pioli.

