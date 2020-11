Calciomercato, asse Juventus-Barcellona | Nuovo scambio a sorpresa

Emergenza difensiva per Koeman che propone lo scambio alla Juventus

Continua l’emergenza difensiva del Barcellona, che ha perso in un sol colpo sia Gerard Pique che Sergi Roberto. In attesa del calciomercato invernale, con il possibile arrivo dal Manchester City di Eric Garcia, in casa blaugrana si continua a pensare a delle soluzioni che possano aiutare Koeman a costruire una rosa in grado di competere ad alti livelli per il resto della stagione. Per questo servono profili già pronti a livello internazionale e in grado di inserirsi bene in un contesto che ha bisogno di ripartire.

Calciomercato Juventus, Koeman propone lo scambio

L’ultima idea porta il nome di Leonardo Bonucci, oramai rientrato a tutti gli effetti nel progetto Juventus dopo la breve e infelice parentesi al Milan: il difensore azzurro, arrivato all’età di 33 anni, rappresenta ancora uno dei profili più interessanti a livello internazionale, ma i bianconeri non sono disposti a separarsi da lui. Il Barcellona ha provato a proporre uno scambio con l’inserimento del cartellino di Junior Firpo, classe ’96 che non ha del tutto convinto Koeman e che potrebbe rappresentare una buona alternativa sulle corsie esterne per Pirlo. Ovviamente la proposta non ha trovato il consenso della dirigenza bianconera, che ha subito rimandato al mittente la proposta.

