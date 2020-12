Calciomercato MIlan, l’erede di Ibrahimovic in Serie A | Che cifre!

Calciomercato Milan, Andrea Belotti torna in auge per il futuro dell’attacco rossonero: Cairo fissa il prezzo e pretende uno scambio clamoroso

Anche se il Milan vola da quando è tornato, la carta di identità non mente: le 39 primavere di Zlatan Ibrahimovic obbligano Maldini e la squadra mercato rossonera a cercare un altro centravanti, capace di raccogliere l’eredità dello svedese, sia nel presente che per il futuro. Un compito tutt’altro che semplice, ma che il Milan sarebbe pronto ad assegnare ad Andrea Belotti, individuato dai lombardi come perfetto dopo-Ibrahimovic, a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato Milan, è Belotti il dopo-Ibra: le richieste di Cairo

Accostato già in passato al Milan, il nome di Andrea Belotti torna più prepotentemente di prima. Anche perché l’ex Palermo potrebbe presto cambiare aria, se firmare il rinnovo con il Torino dovesse rivelarsi più difficile del previsto. Soddisfare le richieste del Toro, però, resta materia assai ardua, anche perché la bottega di patron Cairo non ha alcuna intenzione di abbassare i propri prezzi. I rossoneri provano a tentare i granata con uno scambio, ma la volontà dei piemontesi appare chiara: 60 milioni di euro per il cartellino del Gallo. E apertura ad uno scambio, solo se all’interno della affare ci finisse quel Hauge che tanto sta facendo bene e che il Milan già valuta intorno ai 20 milioni di euro.

