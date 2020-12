Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Frabotta nell’affare

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista e il terzino Frabotta potrebbe rientrare in uno scambio con un club di Serie A

Tante difficoltà a centrocampo per la Juventus in questi primi mesi di stagione. Gli addii di Matuidi e Pjanic, con i problemi fisici continui di Ramsey, fanno pensare alla dirigenza che ci sia bisogno di rinforzi. Ad Andrea Pirlo farebbe comodo un incontrista che sappia mettere in campo quella garra che in qualche pareggio di questa stagione è mancato. Il ds Paratici, dunque, potrebbe dar concretezza all’idea di proporre un affare al Cagliari, con Frabotta nello scambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno lontano | “Piena fiducia”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, occasione Juve: big ai saluti

Juventus, scambio più cash al Cagliari

Uno dei profili valutati in Serie A da parte della Juventus è Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari che nelle ultime stagioni si è affermato come uno dei migliori nel suo ruolo. Perno della nazionale uruguaiana, l’ex Boca è una suggestione per i bianconeri che starebbero pensando di avanzare l’offerta al Cagliari: uno scambio più una consistente parte cash.

Il calciatore proposto è Gianluca Frabotta, terzino sinistro molto giovane che Pirlo ha lanciato in questa stagione. Valutato 10 milioni di euro, a lui andrebbero aggiunti altri 26 milioni per raggiungere il valore della clausola di Nandez, che è di 36 milioni di euro. La sensazione è che l’uruguagio a Cagliari non resti ancora a lungo poiché a 25 anni è nel pieno della sua maturità calcistica e ambirebbe a un top club.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ritorno a gennaio | Beffa vicina

Calciomercato Inter, offerta super per Barella | Contromossa di Marotta