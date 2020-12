Calciomercato Juventus, big scontento | Addio possibile!

Il mercato della Juventus può vedere il ritorno tra gli obiettivi del top player, intenzionato a cambiare squadra nel 2021: i dettagli

Manca poco alla sfida di Champions contro la Dinamo Kiev che la Juventus che, tuttavia, non perde di vista il calciomercato. Numerosi i profili sul taccuino di Paratici che, tra gennaio e giugno, punta a rinforzare la rosa a disposizione di Pirlo. In tal senso, può riaccendersi la pista che porta ad un big già avvicinato dal club torinese: i dettagli.

Calciomercato, occasione Juve: big ai saluti

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, sarebbero diversi i big che, da Madrid sponda Real, destinati a salutare il club di Perez nel 2021. Spunta a sorpresa il nome di Toni Kroos, cercato dall’Inter in estate, che dopo le ultime uscite delle ‘Merengues’ ha sbottato, lamentando un chiaro ‘malessere’.

A 30 anni, il centrocampista tedesco vuole tornare a competere per il vertice anche in Champions League e visto il trend negativo in casa Real Madrid, valuta l’addio. La crescente concorrenza tra gli altri di Valverde ha tolto spazio all’ex Bayern, già accostato alla Juventus nelle ultime sessioni di mercato.

Alla finestra Paratici pronto ad approfittarne il prossimo giugno, da segnalare tuttavia la presenza del Manchester City. Guardiola stima Kroos e potrebbe farsi avanti, sfidando di fatto i bianconeri nella corsa al classe ’90.

