Calciomercato Juventus, Pirlo stregato | Sacrificio per il colpo da 70 milioni

La Juventus non perde di vista i prossimi obiettivi di calciomercato: Pirlo colpito dal talento, offerta e super colpo bianconero

La Juventus, dopo il pari di Benevento, prepara la sfida di Champions contro la Dinamo Kiev. Dal campo al calciomercato, mister Pirlo mette nel mirino per l’anno prossimo il talento protagonista in Premier League. Pronto il sacrificio bianconero per portarlo a Torino: cifre e dettagli.

Calciomercato Juventus, Pirlo ci prova: idea scambio

La Juventus guarda al futuro e, in vista delle prossime sessioni di calciomercato, mette nel mirino il gioiello dell’Aston Villa Jack Grealish. L’esterno 25enne, valutato 70 milioni di euro dal club inglese, ha già messo a segno 6 reti e 6 assist vincenti in 10 presenze stagionali.

Il piano della dirigenza torinese porterebbe al sacrificio di Aaron Ramsey, più un sostanzioso conguaglio cash, per convincere l’Aston Villa a cedere Grealish. Operazione estremamente complessa visto anche l’ultimo prolungamento contrattuale dell’inglese siglato lo scorso settembre e valido fino al 30 giugno 2025.

Situazione in divenire, Pirlo sogna il colpo per l’attacco bianconero: Grealish in cima alla lista del mercato juventino.

