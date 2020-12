Calciomercato Juventus, de Ligt via | Scambio e plusvalenza

Matthijs de Ligt potrebbe andar via dalla Juventus nell’ambito di uno scambio, che garantirebbe ai bianconeri anche una plusvalenza

La Juventus potrebbe privarsi di Matthijs de Ligt molto presto. Il difensore centrale olandese ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa, sia per le sua qualità tecniche sia per la sua giovane età. Per De Ligt il club che ha già manifestato un certo interesse è il Barcellona, ma non solo. Per lui anche il Real Madrid sarebbe disposto a fare follie per rinforzare un reparto arretrato molto in difficoltà e avrebbe intenzione di proporre uno scambio.

Juventus, l’offerta del Real Madrid per de Ligt

Il Real Madrid per arrivare al forte centrale olandese, avrebbe intenzione di mettere sul piatto il cartellino di Rafael Varane. De Ligt è considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e i Blancos si priverebbero anche di uno come il francese, che è a Madrid da una vita. Arrivato l’anno scorso per 85 milioni di euro, la Juventus con l’ex Ajax effettuerebbe una buona plusvalenza.

Sì, perché Varane – che non sembra avere intenzione di rinnovare il contratto, scadenza 2022 – è valutato sui 70-80 milioni di euro e oltre al giocatore, il Real Madrid offrirebbe anche un conguaglio economico da 20-30 milioni di euro. Una cifra che alla Juventus farebbe molto comodo, soprattutto in tempi di pandemia.

