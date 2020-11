Calciomercato, scambio shock Inter-Juventus | Richiesta ‘monstre’ di Paratici!

Scenario clamoroso in vista di gennaio: Inter alla finestra per il talento di Pirlo, ipotesi scambio: la richiesta della Juventus

Doppia trasferta per Inter e Juventus che oggi, contro Sassuolo e Benevento, scenderanno in campo per la nona giornata di campionato. Dal calcio giocato al calciomercato, i due top club di Serie A potrebbero tornare a parlare di possibile scambio in vista di gennaio. Suggestione in casa Inter, con Marotta che valuta l’offerta: risposta clamorosa del CFO bianconero Paratici.

Calciomercato, asse inter-Juventus a gennaio: scambio tra big

L’Inter valuta la clamorosa proposta, a gennaio, alla dirigenza juventina. I nerazzurri saluteranno Nainggolan e molto probabilmente anche Eriksen ad inizio anno nuovo: è caccia ad un nuovo rinforzo in mediana. La suggestiva ipotesi porta a Torino, con Rodrigo Bentancur non più tra gli intoccabili di Pirlo.

L’Inter proverebbe a mettere sul piatto il cartellino di Milan Skriniar, ormai superato da Bastoni nelle gerarchie e relegato a riserva di lusso agli ordini di Conte. La Juventus sarebbe pronta ad alzare un muro, valutando il nazionale uruguaiano non meno di 60 milioni di euro.

Controproposta shock di Paratici: per Bentancur, Skriniar non basterebbe, la dirigenza bianconera potrebbe chiedere anche l’inserimento di Christian Eriksen. Risposta in parte ‘provocatoria’ del club torinese: Marotta è avvisato.

