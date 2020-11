Calciomercato Juventus, Khedira torna in patria | L’annuncio

Potrebbe presto profilarsi il ritorno in patria per Sami Khedira, in uscita dalla Juventus. Arriva l’annuncio dell’allenatore

La Juventus durante la sessione di mercato estiva ha ceduto vari esuberi, come per esempio Rugani, De Sciglio e ha detto addio anche a Matudi e Higuain. Tuttavia, Sami Khedira è rimasto a Torino anche se fuori dai piani di Andrea Pirlo. Per il centrocampista tedesco l’addio è gennaio è la soluzione più probabile e infatti potrebbe tornare a giocare in Germania. Nello specifico, è il Lipsia la squadra interessata a ingaggiare Khedira.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il giornalista stronca Bonucci | “Flop in tre finali”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, asse Juventus-Barcellona | Nuovo scambio a sorpresa

Juventus, Khedira al Lipsia: le parole di Nagelsmann

Durante un’intervista a Sky, Khedira ha elogiato Julian Nagelsmann nonostante non abbia ancora vinto titoli: “E’ già uno dei grandi”. Ieri è arrivata la risposta dell’allenatore del Lipsia, che ha parlato molto bene dell’ex centrocampista del Real Madrid. Di seguito, le parole di Nagelsmann: “Ha giocato per tanti top club e vinto una miriade di titoli. Sarebbe utile a ogni squadra in Europa per la sua esperienza e leadership“.

Prosegue poi Nagelsmann sul possibile trasferimento di Khedira al Lipsia: “Le cose non le decido da solo. Bisogna discutere di ogni nome sul mercato e senza dubbio discuterò con i diretti interessati anche di lui“. Insomma, il Lipsia sta seriamente pensando di ingaggiare il centrocampista della Juve, nonostante non sia un profilo molto giovane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, intrigo Haaland | Clamoroso ritorno in Serie A!

Calciomercato Juventus, svolta Sergio Ramos | Contatti avviati!