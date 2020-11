Calciomercato Juventus, intrigo Haaland | Clamoroso ritorno in Serie A!

La Juventus torna a pensare ad un super colpo in attacco: Haaland si allontana, Paratici saluta il norvegese e punta un altro big



È ormai considerato uno dei centravanti più letali d’Europa. Per Erling Haaland, in vista del prossimo giugno, c’è la fila. Non solo il Manchester United ma anche il Psg, oltre alla Juventus da tempo alla finestra. Proprio per i bianconeri può riaprirsi per il calciomercato estivo una pista già sondata in passato: i dettagli.

Calciomercato Juventus, Haaland al Psg: colpo ‘grazie’ ai bianconeri

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Psg ha intenzione di accelerare per portare il Erling Haaland sotto la Tour Eiffel. Il timore per la società di Al-Khelaifi è quello di non riuscire a rinnovare il contratto di Mbappe, destinato dunque a salutare a giugno ad un anno dalla scadenza contrattuale. Ecco che per Haaland i francesi hanno intenzione di accontentare le richieste del Borussia Dortmund.

Servirà un’offerta da almeno 100 milioni di euro, cifra che Leonardo intende ricavare in parte anche dalla cessione di Icardi. E proprio la Juventus fornirerebbe un ‘assist’ ai parigini, fiondandosi sull’ex capitano dell’Inter a giugno. Già cercato con insistenza negli ultimi mesi, l’argentino sta vivendo un periodo difficile con la squadra di Tuchel

Attualmente infortunato, l’argentino può salutare la Ligue 1 con una proposta di almeno 50 milioni: Paratici alla finestra, l’offerta per Icardi spinge Haaland sotto la Tour Eiffel.

