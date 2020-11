Calciomercato Juventus, addio Bentancur | Doppio colpo in entrata!

La Juventus continua a lavorare tra colpi in entrata e cessioni eccellenti in vista della prossima stagione. Rodrigo Bentancur potrebbe dire addio: pronti due innesti

Ancora una prestazione non troppo esaltante per la Juventus, questa volta in Champions League. Nella sfida di ritorno contro il Ferencvaros soltanto il gol di Morata nei minuti conclusivi ha regalato la qualificazione al turno successivo ai bianconeri. Una prova da rivedere per quanto riguarda il centrocampista uruguaiano, Rodrigo Bentancur, che insieme ad Arthur, non è riuscito a dare fluidità di manovrare ricercando l’ampiezza della formazione guidata da Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, Jorginho ed Emerson nell’affare Bentancur

Il Chelsea avrebbe mollato il giovane centrocampista del West Ham, Declan Rice, e potrebbe così pensare ad imbastire una ricca trattativa proprio con la Juventus per rinforzare la zona centrale di campo.

L’idea sarebbe quella di provare l’assalto a Rodrigo Bentancur con Jorginho ed Emerson Palmieri nella trattativa tra “Blues” e bianconeri. L’ex Napoli sarebbe stato vicinissimo in passato alla compagine torinese quando Sarri era sulla panchina, mentre il terzino della Nazionale italiana potrebbe rappresentare il rinforzo giusto per Andrea Pirlo. Il metodista del Chelsea, infine, sarebbe finito anche nel mirino dell’Arsenal con Arteta che lo vorrebbe a tutti i costi.

I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere le strategie ben precise della società bianconera, sempre molto attiva sul fronte calciomercato.

