Juventus-Ferencvaros, i convocati di Pirlo | Assente Buffon!

Per la sfida di Champions League tra Juventus e Ferencvaros, Andrea Pirlo ha lasciato a casa Gianluigi Buffon

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati della sfida di Champions tra Juventus e Ferencvaros. I bianconeri vogliono conquistare i tre punti per mettere al sicuro la qualificazione e l’allenatore ha scelto gli uomini della sfida di domani. Non c’è Gianluigi Buffon, lasciato a casa da Pirlo. Al suo posto convocato Israel, con Pinsoglio che scala automaticamente a fare il secondo di Szczesny.

Juventus-Ferencvaros, problemi per Buffon

Di seguito, la lista completa dei convocati di Pirlo: “Szczesny, Pinsoglio, Israel, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Dragusin, Frabotta, Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Ronaldo, Morata, Dybala“. Buffon ha subito un affaticamento al polpaccio, per questo non sarà del match. Il portiere si aggiunge a Bonucci, Chiellini e Demiral: anche loro non prenderanno parte alla gara.

