Calciomercato Juventus, ‘sgarbo’ Raiola | Offerto il big!

Mino Raiola prepara il super colpo estivo a zero: offerta la stella al top club europeo, rischio beffa per la Juventus

Archiviata la bella vittoria contro lo Spezia, per la Juventus di Andrea Pirlo è tempo di pensare al calciomercato. Uno dei nomi accostati con più insistenza alla società campione d’Italia rischia di trasferirsi altrove: Mino Raiola prepara lo sgarbo, c’è la proposta.

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: colpo a zero

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Don Balon’, Mino Raiola starebbe studiando l’addio di Paul Pogba al Manchester United. Il francese, seguito anche da Juventus e Real Madrid, è stato offerto dal suo agente Raiola a quello che con ogni probabilità sarà, nuovamente, il presidente del Barcellona: Joan Laporta.

Il centrocampista transalpino potrebbe dunque liberarsi a costo zero dei ‘Red Devils’ e accasarsi in Catalogna. Pogba non sta certamente vivendo la migliore stagione della carriera, con 11 presenze stagionali, 1 rete e 2 assist in ‘soli’ 527′.

Situazione in divenire, dunque, Juventus e Real Madrid sono avvisate: nella corsa a Pogba compare con forza anche la candidatura del Barcellona di Koeman.

