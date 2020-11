Calciomercato Juventus, nome a sorpresa | Pronti 20 milioni!

La Juventus sonda il terreno per un nuovo colpo nel calciomercato di gennaio. Pronti 20 milioni di euro: i dettagli

Pari e malumore in casa Juventus dopo la complicata trasferta di Benevento contro la squadra di Pippo Inzaghi. Dal campo al calciomercato, i dirigenti bianconeri sono già all’opera per la prossima sessione di gennaio. In tal senso, spunta il jolly protagonista in Spagna: ecco l’offerta di Paratici.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo gratis | Il Milan trema

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ramsey in Premier | Scambio con l’ex Serie A

Calciomercato Juventus, occhi in Spagna: jolly per Pirlo

Nell’elenco dei club interessati a Nemanja Gudelj, centrocampista del Siviglia, si aggiunge anche la Juventus. I bianconeri apprezzano il serbo di origini olandesi per la sua duttilità: centrocampista difensivo e, all’occorrenza, centrale di difesa. Ecco che la società bianconera secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’ sarebbe disposta a mettere sul piatto 20 milioni di euro per l’ex Guangzhou Evergrande.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Una cifra che per il ds degli spagnoli Monchi potrebbe non bastare. Il dirigente ex Roma vuole avere già tra le mani il sostituto del 29enne di Belgrado, prima di pensare alla cessione di Gudelj. La Juventus ritiene il classe ’91 il degno erede di Khedira e, all’occorrenza, sostituto di Bonucchi e Chiellini.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma il difensore | Rinnovo a un passo

Un prezioso jolly che non sarà affatto semplice strappare al Siviglia a gennaio. Non è da escludere un possibile scambio: per avere maggiori chance di portare Gudelj a Torino, la Juventus dovrà agire nei primissimi giorni dopo l’apertura del calciomercato invernale.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, scambio shock Inter-Juventus | Richiesta ‘monstre’ di Paratici!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, retroscena Sergio Ramos | C’entra Ronaldo!