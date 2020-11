Calciomercato Inter, colpo clamoroso | Può arrivare con Allegri!

Confermata l’anticipazione di qualche giorno fa, Allegri all’Inter porterebbe anche il suo pupillo!

Dopo diverse settimane è arrivato un successo convincente per l’Inter, la quale ieri ha steso per 0-3 il Sassuolo che fin qui non aveva mai perso. Nonostante ciò, però, non c’è ancora la giusta armonia nell’ambiente nerazzurro, così come dimostrano le dichiarazioni post partita di Conte che ha nuovamente attaccato i dirigenti.

L’Inter in questi mesi ha brillato poche volte ma in campionato nulla è compromesso visto che la stagione è ancora lunga, ma il problema principale è quello riguardante la Champions League dove è ormai a un passo l’ennesima eliminazione ai gironi. Potrebbero non bastare due successi nelle ultime due gare per raggiungere gli ottavi di finale.

Calciomercato Inter, con Allegri ci sarebbe anche Pjanic nel mirino

In virtù dei risultati, la società continua a monitorare la situazione di altri allenatori e nel mirino c’è sempre Massimiliano Allegri, uno dei tecnici più importanti che non ha ancora trovato panchina dopo più di un anno dall’esonero della Juventus. L’arrivo del tecnico ex Milan potrebbe nuova tranquillità in un ambiente ancora bollente con Conte in panchina, come attualmente è quello nerazzurro.

In caso di arrivo del livornese, potrebbe esserci anche un colpo importante a centrocampo. Secondo la stampa spagnola, infatti, Allegri potrebbe chiedere l’acquisto di Miralem Pjanic, un suo pupillo quando allenava i bianconeri. Il Barcellona valuta il bosniaco circa 50 milioni di euro. Il regista ex Roma garantirebbe geometrie, equilibrio e qualità nel centrocampo dell’Inter, in un ruolo che i nerazzurri sono pronti a rinforzare sul calciomercato.

Confermata dunque l’anticipazione di qualche giorno fa, Allegri dunque sembrerebbe avere le idee chiare sui possibili colpi da effettuare nel caso in cui dovesse arrivare una nuova panchina.

