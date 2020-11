Calciomercato Juventus, ‘jolly’ Mandragora | Assalto al top player!

Rolando Mandragora è tornato in campo dopo un grave infortunio. Di proprietà della Juventus, il centrocampista bianconero potrebbe essere decisivo per

Un ritorno importante per l’Udinese con il recupero dal grave infortunio del centrocampista Rolando Mandragora. Il giocatore bianconero, di proprietà della Juventus, potrebbe così entrare anche come carta in una trattativa per arrivare al top player della Serie A.

Calciomercato Juventus, assalto totale a De Paul

Nel mirino del club bianconero ci sarebbe il centrocampista argentino dell’Udinese, Rodrigo de Paul, che è diventato l’uomo-chiave della formazione guidata da Gotti. Sulle sue tracce anche altri top club d’Europa: in estate, inoltre, sembrava ad un passo il suo addio per sposare il progetto Leeds de “El Loco” Bielsa.

L’Udinese non sarebbe convinta a cederlo a gennaio: così l’assalto decisivo potrebbe esserci nel prossimo giugno. De Paul continua a sorprendere tutti anche per la sua leadership, che ha acquisito negli ultimi anni durante la sua esperienza nel campionato italiano.

Un innesto di qualità importante per la Juventus, che proverà a rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo.

