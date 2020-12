Calciomercato Inter, colpo a zero | Affare per giugno!

L’Inter continua a lavorare anche in ottica futura per un nuovo colpo di assoluto valore possibilmente a parametro zero: la strategia

L’Inter è tornata ad essere imbattibile con tre vittorie nell’ultima settimane tra campionato e Champions League. La società nerazzurra, inoltre, è sempre molto attenta per quanto riguarda le strategie di calciomercato con possibili colpi a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ipotesi clamorosa per Ibrahimovic | Due destinazioni

Calciomercato Inter, colpo a zero dal Brasile

Pochi minuti fa Sky Sport ha svelato come l’Inter sia molto attenta al giovane attaccante della Fluminense, classe 2001, Marcos Paulo, che è seguito da ben tre anni dalla società milanese. Il suo contratto scadrà nel prossimo giugno e l’ad Marotta è attento per il colpo dal Brasile a parametro zero. In passato, inoltre, anche Parma e Torino avevano chiesto informazioni per il talentuoso centravanti sudamericano: ora l’Inter proverà a chiudere in tempi brevi l’accordo con i suoi agenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo low cost a gennaio | Ritorno in Serie A

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: sondaggio per l’ex Serie A