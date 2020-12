Calciomercato Juventus, colpo low cost a gennaio | Ritorno in Serie A

Il calciomercato riserva sempre enormi sorprese e la Juventus potrebbe puntare sul colpo low cost in attacco a gennaio: torna dalla Francia

Si avvicina sempre di più la sessione di calciomercato di gennaio. In un mese i club potranno rinforzarsi per la volata finale e chiudere accordi anche per la prossima stagione. In casa Juventus spunterebbe una nuova idea low cost per l’attacco. Si punta al ritorno del bomber in Serie A dalla Francia.

Calciomercato Juventus, idea Jovetic per l’attacco: colpo per gennaio

L’attacco della Juventus continua a segnare molto in questo inizio di stagione, infatti in 14 partite giocate i bianconeri hanno messo a segno 29 gol, poco più di due reti a partita. Andrea Pirlo però vorrebbe migliorare ancora la propria rosa nel reparto offensivo, cercando di avere maggiori soluzioni. Così per la sessione di calciomercato di gennaio si pensa al colpo low cost dalla Francia.

Infatti a finire nel mirino della società juventina è Stevan Jovetic, attaccante ex Fiorentina ed Inter, trasferitosi nel 2017 al Monaco. Il montenegrino nella squadra di Montecarlo non sta vivendo un ottimo periodo di forma ed in questo inizio di stagione ha collezionato 10 presenze in Ligue 1, senza però trovare mai la via del gol. Un colpo che potrebbe essere importante anche per il prezzo, visto che il bomber è valutato sotto i 10 milioni di euro attualmente.

