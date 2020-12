Calciomercato Juventus, pericolo Allegri | ‘Scippa’ due big con il top club

Massimiliano Allegri vuole la panchina di Premier League e con lui anche due suoi ex calciatori da strappare alla Juventus

È passato ormai più di un anno da quando Massimiliano Allegri ha vissuto la sua ultima esperienza sulla panchina di un club. Il tecnico livornese è stato esonerato nel mese di maggio 2019 dalla Juventus e ancora oggi non ha trovato una nuova squadra da allenare per rilanciarsi del tutto.

Allegri si è prima preso un anno sabbatico, mentre dall’estate scorsa ha iniziato la ricerca mirata verso società che possono garantirgli annate importanti. Dopo i primi due mesi della nuova stagione non è arrivata ancora una chiamata per l’ex Milan e Juventus, che in questi mesi è stato più volte accostato all’Inter come possibile successore di Antonio Conte.

Calciomercato, Allegri verso il Manchester United: assalto a Bentancur e Cuadrado

Intervenuto ai microfoni di ‘The Times’, Massimiliano Allegri ha annunciato quale potrebbe essere la sua destinazione preferita. Ecco le sue dichiarazioni: “Mi piacerebbe vivere un’esperienza in Premier League“. Su di lui potrebbe spuntare l’interesse del Manchester United, dove il tecnico Solskjaer non ha più la fiducia totale da parte del board.

In caso di approdo ai ‘Red Devils’, Allegri potrebbe subito chiedere alla società dei colpi importanti da strappare alla Juventus. In particolare nel mirino potrebbero esserci i suoi due ex giocatori Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado, per i quali lo United potrebbe effettuare una spesa complessiva di 65 milioni di euro: 53 per l’uruguaiano e 12 per il colombiano.

Qualora dovesse approvare in Premier League, sarebbe la prima esperienza fuori dall’Italia per Massimiliano Allegri.

