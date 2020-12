Calciomercato Juventus, annuncio definitivo su Pirlo | “Nessuna possibilità”

Il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus continua ad essere in bilico: arriva l’annuncio sul futuro del tecnico

La Juventus conquista il derby contro il Torino con una clamorosa rimonta nei minuti finali. Ancora una volta però i bianconeri faticano più del previsto per arrivare ai tre punti, tornando a mostrare le tante lacune. In diretta arriva l’annuncio sul futuro di Andrea Pirlo sulla panchina juventina.

Calciomercato Juventus, Momblano sul futuro di Pirlo: “Obiettivo raggiunto”

Vittoria sofferta per la Juventus, ma comunque una vittoria nel derby. La squadra di Andrea Pirlo continua a fare fatica a tornare ad essere quella squadra devastante delle scorse stagioni. Quindi inevitabilmente l’operato del neo allenatore bianconero viene messo spesso in discussione. In tutto ciò bisogna anche analizzare gli aspetti positivi della gestione Pirlo, come il fatto che la Juventus sia una delle due squadra ancora imbattute in campionato insieme al Milan, e la qualificazione agli ottavi di Champions League ipotecata.

A rassicurare sul futuro del tecnico juventino è il giornalista Luca Momblano, che a Telelombardia afferma: “Non c’è, ad oggi, nessuna possibilità che la Juventus cambi allenatore. Il primo obiettivo stagionale, il raggiungimento degli ottavi di Champions League, è stato raggiunto”. Parole che dunque concedono tempo all’allenatore bianconero ed allontanano le voci di un possibile esonero, sperando che arrivino i risultati previsti.

