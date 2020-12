Calciomercato Juventus, Bentancur nello scambio | ‘Due per uno’

Rodrigo Bentancur è entrato nel mirino delle big internazionali dopo le ottime prestazioni con la maglia della Juventus. Attenzione al possibile scambio

Rodrigo Bentancur nelle ultime stagioni ha acquisito grande credibilità sia con la maglia della Juventus che a livello internazionale. Nei prossimi mesi, sono attesi grandi assalti da parte delle maggiori big. In particolare, attenzione alle mosse che ha in programma il Bayern Monaco. Potrebbe arrivare al club di Torino un’offerta decisamente allettante per il suo centrocampista. Di seguito le ultime novità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, telefonata di Zidane | Top player più vicino!

Calciomercato Juventus, possibile scambio con il Bayern per Bentancur

Pur di arrivare al centrocampista, infatti, il club tedesco è disposto a mettere sul piatto due calciatori di assoluto livello, che potrebbero interessare alla Juventus. Il primo è il difensore Benjamin Pavard, valutato circa 35 milioni di euro, il secondo Corentin Tolisso. Il centrocampista è stato accostato anche all’Inter in un possibile scambio con Christian Eriksen e vale circa 18 milioni di euro. La valutazione complessiva di Bentancur sarebbe dunque di 53 milioni totali.