Calciomercato Juventus, telefonata di Zidane | Top player più vicino!

Il calciomercato bianconero prende forma e, in vista di gennaio, è sempre più vicino l’approdo del big alla corte di Pirlo: i dettagli

Alla vigilia del big match di Champions contro il Barcellona, la Juventus non smette di pensare al calciomercato ed ai possibili colpi in vista di gennaio. A meno di un mese dalla riapertura della sessione invernale, arriva la telefonata di Zinedine Zidane che può sbloccare l’affare: il big è sempre più vicino alla maglia bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Bernardeschi | Il piano per il vice-Morata

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, sfida Juventus-Inter | Bomber in Serie A: cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, erede in arrivo: colpo Paratici

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Real Madrid avrebbe già pronto un colpo per il 2021. Zinedine Zidane avrebbe infatti telefonato Dominik Szoboszlai, stella del Salisburgo e da tempo nel mirino del Milan. Il tecnico francese ha espresso al gioiellino classe 2000 la voglia di averlo a Madrid, al punto da spingere per il pagamento della clausola di 25 milioni di euro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Una mossa che, di fatto, spinge sempre più lontano da Madrid Isco. Il trequartista spagnolo resta uno degli obiettivi di Paratici che, dunque, può approfittarne per portarlo a Torino a costi decisamente contenuti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, annuncio definitivo su Pirlo | “Nessuna possibilità”

Con Szoboszlai a Madrid, lo spazio per Isco si ridurrebbe ulteriormente con l’addio dell’ex Malaga che diventerebbe inevitabile. Il 28enne di Benalmadena, in scadenza nel 2022, ha fino ad ora collezionato 9 presenze in soli 319′.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ‘promessa’ per gennaio | C’è già l’accordo!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo low cost a gennaio | Ritorno in Serie A