Calciomercato Juventus, ‘promessa’ per gennaio | C’è già l’accordo!

Novità importanti all’orizzonte per il calciomercato bianconero: accordo già trovato con il gioiello, promesso sposo già a gennaio

La bella vittoria sul Torino è già alle spalle e, in casa bianconera, si pensa già al match tra due giorni contro il Barcellona. Sfida di prestigio in campo europeo da un lato, dunque, dall’altro invece sguardo sempre vigile per la prossima sessione di calciomercato. Svolta in arrivo per il sogno bianconero: i dettagli.

Calciomercato Juventus, super colpo: accordo!

Un’idea che resta viva in casa Juventus per quanto riguarda il mercato dell’anno prossimo. La società bianconera segue con grande interesse il talento dell’Aston Villa e nazionale inglese Jack Grealish. La società torinese avrebbe in mente un sacrificio per arrivare all’esterno 25enne ma, secondo ‘Don Balon’, rischia di veder sfumare l’arrivo di Grealish.

Il portale spagnolo sottolinea come Joan Laporta, principale candidato alla presidenza del Barcellona, avrebbe già confezionato il colpo Grealish per il mercato di gennaio. In caso di vittoria alle elezioni, Laporta annuncerebbe (probabilmente già a fine dicembre) l’approdo del gioiello dell’Aston Villa, con il quale vi sarebbe già un accordo fino al 30 giugno 2025.

Da valutare l’entità dell’offerta per il cartellino che ha una valutazione vicina ai 100 milioni di euro e che, vista l’importante crisi vissuta dal club catalano, pare irraggiungibile dal Barcellona. Rischio beffa dietro l’angolo per la Juventus: cresce la concorrenza per portare Jack Grealish in Serie A, Laporta prepara il primo colpo del suo secondo mandato alla guida dei blaugrana.

