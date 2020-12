Calciomercato Juventus, idea Barcellona per de Ligt | Scambio alla pari

La Juventus potrebbe subire un forte assalto da parte del Barcellona per de Ligt. I blaugrana potrebbero proporre un grande scambio nei prossimi mesi. Di seguito le ultime novità a riguardo

Matthijs de Ligt sta conquistando sempre più credibilità con la maglia della Juventus. Il difensore bianconero è molto seguito anche a livello internazionale in ottica calciomercato e diversi club potrebbero farsi sotto nei prossimi mesi. In particolare, il Barcellona non smette di pensare all’olandese e potrebbe avanzare un’offerta di scambio decisamente allettante. Di seguito le ultime novità.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, telefonata di Zidane | Top player più vicino!

Calciomercato Juventus, occhio allo scambio con il Barcellona per de Ligt

Il futuro del difensore potrebbe tingersi, dunque, di blaugrana. Occhio alla posizione di Frenkie de Jong che, come riporta ‘Fichajes.net’ non sta convincendo a pieno con la maglia del Barcellona. I blaugrana potrebbe dunque proporre un super scambio in estate con il difensore, suo connazionale, e con il quale ha condiviso il percorso di crescita all’Ajax. Entrambi sarebbero valutati sui 95-100 milioni di euro. L’operazione sembra comunque molto complicata dato che la Juventus non vuole privarsi del suo centrale di difesa.