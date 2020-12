Calciomercato Juventus, Raiola senza filtri | La verità su Pogba ed Ibra

Calciomercato Juventus, Raiola senza filtri racconta la verità su Paul Pogba e Mino Raiola: l’intervista ai microfoni di Tuttosport

Scatenato e senza alcun filtro: Mino Raiola torna a parlare e lo fa in una lunga intervista ai microfoni di ‘Tuttosport’, che domattina monopolizzerà l’attenzione dei principali media europei. In anteprima, però, le prime parole che trapelano sono davvero clamorose: “La storia tra il Manchester United e Pogba ormai è finita”, con Raiola che ha difatti annunciato un possibile ed imminente addio del centrocampista francese. E poi, il capitolo Ibrahimovic: “La Juventus avrebbe fatto bene a prendere uno come Zlatan in estate, con Cristiano Ronaldo sarebbe stata una coppia incredibile”.

