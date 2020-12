Calciomercato, suggestione Milan | Spunta l’ex Inter: cifre e dettagli

Il Milan guarda con attenzione alle prossime sessioni di calciomercato: può spuntare la clamorosa idea che porta all’ex giocatore dell’Inter

In attesa di tornare in campo per il match contro la Sampdoria, il Milan di Stefano Pioli si guarda intorno a caccia di possibili occasioni in vista della riapertura del calciomercato invernale. Ecco spuntare la clamorosa suggestione che porta ad un ex Inter che può tornare in Serie A nel 2021: lo scenario.

Calciomercato Milan, sorpresa in attacco: ritorno in Serie A

Nonostante lo straordinario rendimento di Zlatan Ibrahimovic, Maldini non chiude la porta ad un possibile rinforzo di peso per il reparto avazanto del Milan. Ecco dunque che alcuni intermediari potrebbero proporre, sia per gennaio che per giugno, il cartellino di Gabigol.

L’ex attaccante dell’Inter, attualmente al Flamengo, può essere il nome a sorpresa per l’attacco rossonero. Il club brasiliano, con il quale il Milan ha eccellenti rapporti, valuta il 24enne (acquistato dall’Inter lo scorso gennaio) non meno di 25 milioni di euro.

Alla finestra potrebbe esserci anche la Fiorentina per la punta verdeoro che tra campionato e coppe ha ottenuto 26 presenze con 12 reti e 3 assist vincenti.

