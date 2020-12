Calciomercato Milan, rinnovo del big | Pre-accordo Raiola-Juventus!

Trattativa tra il Milan e il top player per il rinnovo, ma la Juventus è in agguato e avrebbe già un pre-accordo con Mino Raiola

Il Milan è alle prese con il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Trattare con Raiola non è facile e Maldini lo sa, ma il portiere della nazionale italiana ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe liberarsi a parametro zero. A fine gennaio, infatti, sarà libero di firmare con qualunque squadra. Tanti sono i club interessati a lui, su tutti la Juventus. I bianconeri hanno manifestato i loro apprezzamenti per Donnarumma da tempo e la loro intenzione sarebbe quella di ingaggiarlo a zero. A differenza del Milan, la Juve accontenta Raiola sulle richieste d’ingaggio.

Milan, il pre-accordo di Raiola con la Juventus

Mino Raiola, agente di Donnarumma, ha commentato ai microfoni di ‘Tuttosport‘ la situazione dei suoi assistiti, tra questi anche il portiere: “Al momento è del Milan, poi si vedrà. Rischio divorzio? Sicuramente Gigio non è quello di quattro anni fa e tanti club si sono informati su di lui. Mi fermo qui, non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato“. Parole chiare, che dimostrano come tante squadre vogliano accontentare Donnarumma sull’ingaggio. La Juventus avrebbe già trovato un accordo con Raiola per un contratto sui 10 milioni di euro a stagione. Il portiere vorrebbe continuare in rossonero, ma il Milan pare non abbia intenzione di spingersi su cifre eccessivamente alte.