Calciomercato Milan, dalla Spagna: big a un passo! ‘Beffa’ Juventus

Il Milan potrebbe mettere a segno un grande colpo a sorpresa sul calciomercato. I rossoneri si avvicinano sempre di più al nuovo acquisto che potrebbe beffare la Juventus. Ecco le ultime novità

Il futuro di Isco è sempre più in bilico. Il trequartista sembra agli sgoccioli della sua avventura con la maglia del Real Madrid. Lo spagnolo sta trovando pochissimo spazio, sia per le condizioni fisiche non eccellenti sia per le prestazioni al di sotto delle aspettative. Il talento spagnolo è ormai convinto di lasciare i Blancos e dare una svolta alla sua carriera. Il Milan potrebbe approfittarne nelle prossime settimane, sfruttando un nuovo fattore essenziale.

Calciomercato Milan, si avvicina il colpo Isco: le ultime

Il futuro dello spagnolo potrebbe essere in Italia, ma non con la maglia della Juventus, come si è detto a lungo nelle scorse settimane. Secondo quanto riporta ‘Don Balon’, infatti, sarebbe molto vicino l’arrivo al Milan, anche rispetto alle pretendenti in Premier League, su tutte Arsenal e Everton. Il trequartista si sarebbe convinto dell’opzione rossonera, dove ritroverebbe anche Brahim Diaz con cui ha un ottimo rapporto. Il costo dell’operazione si aggira sui 20 milioni di euro.