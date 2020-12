Calciomercato Milan, erede Calhanoglu | Sorpresa in Serie A!

Il possibile addio di Calhanoglu apre, in casa Milan, ad una clamorosa pista per l’erede del turco: il sostituto è già in Italia

In attesa della sfida di Europa League contro lo Sparta Praga, la dirigenza del Milan guarda al futuro calciomercato con un possibile colpo a sorpresa per la trequarti di Pioli. Occhi in Italia per quello che potrebbe quindi essere l’erede di Calhanoglu, sempre più vicino a dire addio al ‘Diavolo’.

Calciomercato Milan, post Calhanoglu: arriva a gennaio

Una suggestione che può prendere corpo già nelle prime settimane del 2021. Con il rinnovo di Hakan Calhanoglu ormai molto lontano, il club di via Aldo Rossi non resta immobile e individua il sostituto in Serie A. Si tratta di ‘Papu’ Gomez, capitano dell’Atalanta che dopo gli ultimi screzi con Gasperini potrebbe salutare Bergamo.

Una spaccatura in casa nerazzurra che può quindi favorire il Milan nella corsa all’argentino, come erede di Calhanoglu. I rossoneri hanno in mente un’offerta fino al 30 giugno 2023 a 3 milioni netti a stagione (Gomez, attualmente, ne guadagna 2 netti, 4 lordi) con una proposta all’Atalanta per il cartellino vicina ai 12-13 milioni di euro.

In scadenza tra un anno e mezzo con la ‘Dea’, il ‘Papu’ ha collezionato in stagione 5 reti e 4 assist in 14 presenze complessive.